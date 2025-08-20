Erste Schätzungen: Rock Field zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Rock Field lädt voraussichtlich am 05.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 11,10 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rock Field -3,950 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 12,80 Milliarden JPY – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rock Field 12,66 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 42,10 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,60 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 52,20 Milliarden JPY, gegenüber 51,18 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rock Field
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rock Field
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rock Field Co LtdShs
Analysen zu Rock Field Co LtdShs
Keine Analysen gefunden.