Erste Schätzungen: Rock Field zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

21.08.25 06:21 Uhr
Rock Field lädt voraussichtlich am 05.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 11,10 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rock Field -3,950 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 12,80 Milliarden JPY – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rock Field 12,66 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 42,10 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,60 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 52,20 Milliarden JPY, gegenüber 51,18 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

