Erste Schätzungen: UGI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.11.25 06:21 Uhr
UGI veröffentlicht voraussichtlich am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,356 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 22,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,17 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 7,61 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

