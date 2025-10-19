Erste Schätzungen: Vitesse Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Vitesse Energy wird voraussichtlich am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,161 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vitesse Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,20 Prozent auf 69,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 288,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 242,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vitesse Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vitesse Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Vitesse Energy Inc Registered Shs
Analysen zu Vitesse Energy Inc Registered Shs
Keine Analysen gefunden.