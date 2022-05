Jungheinrich-Aktie gefragt: Jungheinrich verdient mehr - bleibt aber vorsichtig

Die getroffenen Aussagen zu den Erwartungen hätten sich insgesamt nicht geändert, teilte das MDAX -Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Im März hatte Jungheinrich wegen der Unsicherheiten als Folge des Ukraine-Kriegs mitgeteilt, die Markterwartungen im laufenden Jahr bislang nicht erreichen zu können. Zumindest im Auftaktquartal konnte das Unternehmen aber etwas besser abschneiden als ein Jahr zuvor. Dank eines starken Neugeschäfts, sowie guten Mietgeschäfts und Kundendiensts konnte Jungheinrich den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast elf Prozent auf 1,06 Milliarden Euro steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog dagegen nur acht Prozent auf 77,9 Millionen Euro an. Die operative Marge ging deshalb leicht auf 7,3 Prozent zurück. Der Start in das Geschäftsjahr sei wie erwartet verlaufen, sagte Konzernchef Lars Brzoska.

Solide Nachfrage treibt Jungheinrich an - KION im Schlepptau

Die Aktien von Jungheinrich haben am Freitag im Handel von den Quartalszahlen des Gabelstapler-Herstellers profitiert. Via XETRA geht es zeitweise 1,24 Prozent hoch auf 22,86 Euro. Seit Jahresbeginn steht allerdings noch immer ein Verlust von fast 50 Prozent zu Buche.

Die Nachfrage nach Staplern sei auch im Auftaktquartal 2022 auf hohem Niveau stabil gewesen, sagte ein Händler. Das spreche für steigende Verkaufspreise. Nach den hohen Kursverlusten hätten die Aktie von Jungheinrich nun Erholungspotenzial. Aktien des Konkurrenten KION stiegen derweil um 1,3 Prozent.

/lew/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Jungheinrich