Erwerbstätigkeit in Deutschland im Dezember leicht rückläufig

30.01.26 08:47 Uhr

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Dezember leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 5.000 Personen; 0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Mai bis November war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 11.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember gegenüber November um 126.000 Personen (minus 0,3 Prozent) ab. Dieser Rückgang gegenüber dem Vormonat fiel stärker aus als im Dezember-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (minus 109.000 Personen).

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember um 69.000 Personen (minus 0,2 Prozent). Damit setze sich der seit August 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 02:47 ET (07:47 GMT)