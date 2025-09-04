DAX23.583 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.297 -0,7%Nas21.606 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von eToro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 46,82 USD.

Um 15:52 Uhr wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 46,82 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die eToro-Aktie bei 47,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 46,72 USD. Der Tagesumsatz der eToro-Aktie belief sich zuletzt auf 9.635 Aktien.

Am 12.08.2025 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Am 16.06.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden. eToro dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.06.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

