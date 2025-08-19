eToro Aktie News: eToro verbilligt sich am Montagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 46,06 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 46,06 USD. Das Tagestief markierte die eToro-Aktie bei 46,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 10.879 eToro-Aktien.

Am 12.08.2025 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.06.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von eToro.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

