eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von eToro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 44,26 USD nach oben.

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 44,26 USD. Bei 44,43 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 39.041 eToro-Aktien.

eToro veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,19 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

