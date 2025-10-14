eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 38,49 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 38,49 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 37,77 USD. Bei 38,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 24.700 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. eToro dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.06.2027 präsentieren.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

