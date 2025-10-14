DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.565 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl62,15 -2,0%Gold4.140 +0,7%
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf rotem Terrain

14.10.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 38,49 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 38,49 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 37,77 USD. Bei 38,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 24.700 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. eToro dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.06.2027 präsentieren.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

