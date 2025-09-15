DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Aktienentwicklung

eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag tiefer

16.09.25 16:10 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 42,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
36,20 EUR -1,40 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 42,90 USD ab. Die eToro-Aktie sank bis auf 42,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,45 USD. Bisher wurden heute 12.168 eToro-Aktien gehandelt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2025 2,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

