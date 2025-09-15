eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 42,90 USD.

Um 15:50 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 42,90 USD ab. Die eToro-Aktie sank bis auf 42,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,45 USD. Bisher wurden heute 12.168 eToro-Aktien gehandelt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2025 2,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

