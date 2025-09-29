DAX23.758 +0,1%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.347 -1,1%Euro1,1747 +0,2%Öl67,42 -0,3%Gold3.814 -0,5%
Lufthansa-Piloten stimmen in Urabstimmung für Streik

30.09.25 12:18 Uhr
DOW JONES--Die Piloten der Lufthansa behalten sich einen Streik vor. Die Mehrheit der Lufthansa-Piloten hat sich in einer Urabstimmung für die Möglichkeit von Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Die Gewerkschaft hatte die Urabstimmung Anfang September angekündigt, nachdem Verhandlungen mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo zur betrieblichen Altersvorsorge gescheitert waren.

Bei einer Wahlbeteiligung von 90 Prozent bei Deutscher Lufthansa bzw. 95 Prozent bei Lufthansa Cargo stimmten 88 Prozent bzw. 96 Prozent für die Unterstützung der Tarifkommission.

Mit diesem eindeutigen Mandat seien die Tarifkommission und die VC ermächtigt, bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen bis hin zu Arbeitskampfmaßnahmen einzuleiten, so die VC.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 06:18 ET (10:18 GMT)

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11:01Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:51Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09:51Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:01Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:51Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:51Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

