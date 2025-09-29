Lufthansa-Piloten stimmen in Urabstimmung für Streik
DOW JONES--Die Piloten der Lufthansa behalten sich einen Streik vor. Die Mehrheit der Lufthansa-Piloten hat sich in einer Urabstimmung für die Möglichkeit von Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Die Gewerkschaft hatte die Urabstimmung Anfang September angekündigt, nachdem Verhandlungen mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo zur betrieblichen Altersvorsorge gescheitert waren.
Bei einer Wahlbeteiligung von 90 Prozent bei Deutscher Lufthansa bzw. 95 Prozent bei Lufthansa Cargo stimmten 88 Prozent bzw. 96 Prozent für die Unterstützung der Tarifkommission.
Mit diesem eindeutigen Mandat seien die Tarifkommission und die VC ermächtigt, bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen bis hin zu Arbeitskampfmaßnahmen einzuleiten, so die VC.
September 30, 2025 06:18 ET (10:18 GMT)
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
