Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 7,81 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 7,81 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.860 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,311 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,32 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent auf 11,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

