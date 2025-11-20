Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,83 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,83 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 700.640 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 7,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,311 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,20 Mrd. EUR ausgewiesen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

