Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Vormittag an

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 7,93 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,93 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 139.536 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. 5,70 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,38 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,311 EUR je Lufthansa-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2026 gerechnet. Am 04.03.2027 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

