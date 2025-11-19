Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 7,72 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 7,72 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 665.987 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 8,68 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 39,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,311 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 30.10.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2025 aus.

