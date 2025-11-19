Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 7,72 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 7,72 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 665.987 Lufthansa-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 8,68 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 39,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,311 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Lufthansa-Aktie an.
Am 30.10.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie
Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen