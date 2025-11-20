Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 7,81 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 7,81 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,78 EUR ab. Bei 7,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.159.937 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 29,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,32 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 11,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

