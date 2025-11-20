DAX23.496 +1,4%Est505.619 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.145 +2,6%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.079 ±0,0%
So entwickelt sich Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

20.11.25 16:08 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 7,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,83 EUR -0,04 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 7,81 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,78 EUR ab. Bei 7,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.159.937 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 29,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,32 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 11,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen