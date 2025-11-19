Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 7,98 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 7,98 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,61 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.768.197 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 44,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,311 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,32 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

