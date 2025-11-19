Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 7,68 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 7,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,61 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 90.259 Aktien.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,16 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 28,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2025 wird am 06.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

