DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittwochvormittag fester

19.11.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 7,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,63 EUR -0,01 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 7,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,61 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 90.259 Aktien.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,16 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 28,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2025 wird am 06.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

