DAX23.343 -1,1%Est505.578 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf rotem Terrain

18.11.25 09:22 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 7,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,63 EUR 0,11 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 7,59 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,52 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294.361 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 10,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,24 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,311 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10:46Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08:56Lufthansa BuyUBS AG
08:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:56Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:46Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen