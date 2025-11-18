Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 7,59 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 7,59 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,52 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294.361 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 10,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,24 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,311 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt