Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 7,64 EUR nach.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 7,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.417.090 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,82 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 27,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,311 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

Am 30.10.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

