Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 7,92 EUR.
Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 7,92 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,06 EUR zu. Bei 7,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 3.135.611 Stück.
Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,88 Prozent. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 43,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.
Am 30.10.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,20 Mrd. EUR – ein Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
