Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 7,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,89 EUR 0,14 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 7,92 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,06 EUR zu. Bei 7,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 3.135.611 Stück.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,88 Prozent. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 43,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 30.10.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,20 Mrd. EUR – ein Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie fällt: Interesse an portugiesischer TAP Air bekundet

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren eingebracht

Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

