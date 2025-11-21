Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 7,97 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 7,97 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 8,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.814.378 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 5,27 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 30,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,311 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 11,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,29 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.03.2026 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 04.03.2027 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

