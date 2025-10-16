DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktie im Blick

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf rotem Terrain

16.10.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
32,60 EUR -0,60 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eToro-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 38,30 USD. In der Spitze büßte die eToro-Aktie bis auf 38,30 USD ein. Bei 38,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.106 eToro-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eToro am 12.08.2025 vor.

Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

