eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,30 USD.
Werte in diesem Artikel
Die eToro-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 38,30 USD. In der Spitze büßte die eToro-Aktie bis auf 38,30 USD ein. Bei 38,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.106 eToro-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eToro am 12.08.2025 vor.
Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je eToro-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
