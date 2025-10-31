eToro Aktie News: eToro am Nachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 37,75 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,75 USD. Die eToro-Aktie legte bis auf 38,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 37,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.728 eToro-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?
eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag
MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu eToro
Analysen zu eToro
Keine Analysen gefunden.