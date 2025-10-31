eToro Aktie News: eToro am Nachmittag in Grün

Kurs der eToro

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 37,75 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,75 USD. Die eToro-Aktie legte bis auf 38,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 37,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.728 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

