Kurs der eToro

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag in Grün

31.10.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 37,75 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
32,20 EUR -0,20 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,75 USD. Die eToro-Aktie legte bis auf 38,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 37,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.728 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

