EU hat Bedenken wegen Übernahme von Downtown durch Universal Music

24.11.25 14:50 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Universal Music
22,58 EUR 0,32 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Maitane Sardon

DOW JONES--Die EU-Kommission geht den nächsten Schritt bei der Kartellprüfung der Übernahme von Downtown Music durch Universal Music. Wie die Kommission mitteilte, hat sie Universal Music schriftlich darüber informiert, dass die geplante Übernahme des US-Labels für 775 Dollar ihrer Ansicht nach den Wettbewerb im Großhandelsvertrieb von Musikaufnahmen reduzieren könnte.

Die Kommission ist besorgt, dass Universal durch den Deal über Downtowns Plattform Zugang zu geschäftlich sensiblen Daten erhält und dadurch einen unfairen Vorteil erlangt.

Die EU-Kommission hatte im Juli eine formelle Untersuchung eingeleitet. Diese wurde zwischenzeitlich unterbrochen, während die Kommission auf weitere Informationen von den Unternehmen wartete. Im Oktober wurde die Untersuchung dann wieder aufgenommen. Die Kartellwächter haben sich selbst eine Frist bis zum 6. Februar gesetzt, um über die Genehmigung zu entscheiden.

Universal reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 08:50 ET (13:50 GMT)

