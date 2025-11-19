DAX23.273 +0,4%Est505.556 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.678 +1,1%Bitcoin79.093 -1,3%Euro1,1559 -0,2%Öl63,08 -2,7%Gold4.113 +1,1%
EU-Kommission will besseren Schutz vor Tricks im Netz

19.11.25 15:20 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will den Verbraucherschutz in der Union online deutlich ausbauen. Unter anderem will die Behörde schärfere Regeln gegen Manipulation im Internet und bessere Durchsetzung von Produktsicherheitsstandards vorschlagen, wie sie in einem Strategiepapier ankündigte.

Wer­bung

Ein Kernstück ist ein geplantes Gesetz für digitale Fairness, das die Kommission 2026 vorlegen will. Es soll Verbraucher besser vor sogenannten Dark Patterns schützen - also Tricks, mit denen Online-Plattformen Nutzer zu ungewollten Käufen oder Abschlüssen verleiten. Auch suchtfördernde Design-Elemente und unfaire personalisierte Werbung sollen eingedämmt werden.

Minderjährige im Fokus

Besonderes Augenmerk liegt den Angaben zufolge auf dem Schutz von Minderjährigen im Internet. Sie sollen gefährlichen Praktiken und Funktionen weniger stark ausgesetzt sein. Als Beispiele nennt die Kommission Online-Mobbing, nicht jugendfreie Inhalte und Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Schwachstellen von Minderjährigen auszunutzen.

Wie genau dies umgesetzt werden soll, ist noch unklar. Die Kommission kündigte eine EU-weite Untersuchung zu den allgemeinen Auswirkungen sozialer Medien auf das Wohlergehen junger Menschen an. Außerdem will sie ein Expertengremium zum Thema Kinder und soziale Medien einrichten.

Wer­bung

Zudem plant die Kommission eine Reform der Marktüberwachung, um gegen unsichere Produkte vor allem aus Drittstaaten vorzugehen. Der Online-Handel habe zu einer wachsenden Zahl von Produkten geführt, die EU-Standards nicht erfüllten, hieß es. "Wir müssen sicherstellen, dass das Verbraucherrecht den neuen Herausforderungen gewachsen ist", sagte die für zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission Henna Virkkunen./mjm/DP/jha