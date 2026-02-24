EUREX/Bund-Future kaum bewegt

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr 2 Ticks auf 129,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,72 Prozent und das Tagestief bei 129,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 23.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 112,52 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 117,19 Prozent.

February 24, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)