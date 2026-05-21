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EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

21.05.26 08:18 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.15 Uhr um 11 Ticks auf 124,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,01 Prozent und das -tief bei 124,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.132 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 8 Ticks auf 107,34 Prozent ein - der Bobl-Future 7 Ticks auf 115,23 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)