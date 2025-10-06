DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto17,11 +0,7%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.885 +0,4%Euro1,1694 -0,3%Öl65,46 +1,7%Gold3.936 +1,3%
EUREX/DAX-Futures ohne Impulse leicht im Plus

06.10.25 08:31 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen sind die DAX-Futures in den Montag gestartet. Neue marktbewegende Themen gibt es nicht, entsprechend dünn sind die Umsätze. Bislang gingen nur 950 Kontrakte um. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 16 auf 24.518 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.571 und das Tagestief bei 24.487 Punkten.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 02:32 ET (06:32 GMT)