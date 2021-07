ADVA Optical-Aktie: Glasfasernetze hoch im Kurs

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Höhere Datenmengen und umfangreiche Datenanalysen, die in den 5G-Mobilfunknetzen künftig auch an der Peripherie der Infrastruktur, also nahe an den Endgeräten, möglich sind, schieben die Nachfrage für effiziente Glasfasernetze an. Zu diesen speziellen Ausrüstern der IT- und Telekommunikationsnetze zählt auch Adva Optical.

Schon seit Jahresbeginn legte die Aktie der Münchner Technologiefirma deutlich zu. Für 2021 erwarten Analysten mit gut 600 Millionen Euro Erlös gut sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Nettogewinn wird dagegen ein einmalig hoher Anstieg um knapp 80 Prozent auf mehr als 36,4 Millionen Euro prognostiziert. Das für das Jahr 2022 geschätzte Gewinnplus liegt bei knapp fünf Prozent.

