Adyen-Aktie: Die Zahlen überzeugen

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf fast 557 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) legte noch stärker um 51 Prozent auf etwas mehr als 357 Millionen Euro zu. Überraschend gut war das Transaktionsvolumen von mehr als 300 Milliarden.

Für Experten ist das der Beleg, dass Adyen auch nach dem E-Commerce-Boom in der Pandemie bestehen kann. Positiv kam auch die Tatsache an, dass erstmals mehr als 40 Prozent des Umsatzes in Regionen außerhalb von EMEA erzielt wurden, was eine zunehmende Internationalisierung anzeigt.

