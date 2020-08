BP-Aktie: Holpriger Neustart

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Innerhalb von zehn Jahren will der BP-Konzern die Investitionen in kohlenstoffarme Energiegewinnung auf rund fünf Milliarden Dollar und die Öl- und Gasproduktion in diesem Zeitraum im Vergleich zu heute um eine Million Barrel (159 Liter) oder zwei Fünftel reduzieren.

Die im Branchenvergleich großen Mengen Kohlendioxid, die in BPs Rohstoffreserven gespeichert sind, die relativ hohe Unfallquote auf den Förderplattformen und die im Vergleich zu Konkurrenten geringere Transparenz in Vorstand und Aufsichtsrat belasten aktuell den Kurs, sagen Experten. Auf Sicht eines Jahres büßte der Aktienkurs von BP etwa 43 Prozent ein.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

________________________________