Deals der Insider bei der Fresenius-Aktie: Vorstand kauft

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



Der Aktienkurs von Fresenius ist in der Pandemie gehörig unter die Räder gekommen. Ein Grund: die Belastungen im Krankenhausgeschäft Helios, vor allem in Spanien. Mit der Impfstoffzulassung dürfte sich die Aktie erholen. Positiv gestimmt ist Ernst Wastler, Chef des österreichischen Krankenhausdienstleisters Vamed.

Die Bad Homburger sind mit 77 Prozent beteiligt, Vamed ist nach Umsatz die kleinste der vier Säulen des Gesundheitskonzerns. Wastler kaufte am 26. November Fresenius-Aktien im Wert von gut 264.000 Euro zum Kurs von im Schnitt 37,77 Euro.

Bildquellen: Fresenius, Casimiro PT / Shutterstock.com

