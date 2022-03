Ford teilt - Ford-Aktie steigt

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag



Letztlich sollten beide Sparten eigene Zahlen vorlegen, hieß es dazu in Branchenkreisen. Experten halten es zudem für möglich, dass Ford mit diesem Schritt langfristig eine Abspaltung des Elektrogeschäfts vorbereiten könnte.

Ford-Chef Jim Farley hatte das zuletzt allerdings noch zurückgewiesen. Dennoch kamen die Pläne an der Börse gut an. Die Ford-Aktie legte an der Wall Street deutlich zu.

