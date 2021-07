Hella: Übernahmefantasie treibt die HELLA-Aktie

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag





Am 29. Juni meldete der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse offiziell Absichten für den Erwerb eines Mehrheitsanteils am Unternehmen aus Lippstadt an. Die Münchner wollen offenbar ihr Portfolio ausbauen. Es gebe ein "grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 Prozent der Aktien der HELLA von Mitgliedern der Gründerfamilie", hieß es in einer Mitteilung. Die Gespräche seien noch in einem sehr frühen Stadium. Spekulationen über eine Veräußerung durch die Familie Hueck, Gesellschafter von HELLA, kursieren schon geraume Zeit. Bislang wurde über Private-Equity-Investoren und große Zulieferer wie Faurecia als mögliche Käufer spekuliert. Kommt ein Deal über das erwähnte Paket zustande, können HELLA-Aktionäre ein Pflichtangebot des Käufers erwarten.

Bildquellen: Hella

Die offizielle Aussage von Knorr-Bremse ließ HELLA steigen, die Aktie des potenziellen Käufers abstürzen.