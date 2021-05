Kraft Heinz-Aktie: Allmähliche Besserung in Sicht

€uro am Sonntag

Die Erlöse legten um 3,9 Prozent auf 6,39 Milliarden Dollar zu. Mit 536 Millionen Dollar Gewinn verdiente das Unternehmen aus Chicago 46 Cent pro Aktie, knapp 49 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Beides lag über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten.

Durch den Umbau des Portfolios will der Konzern die Kosten in fünf Jahren um zwei Milliarden Dollar senken. Im Februar wurde die Sparte mit Nussprodukten (Planters) für 3,35 Mil­liarden Dollar an Hormel Foods verkauft. Die Käsesparte ging für 3,2 Milliarden Dollar im September an Lactalis in Frankreich. Ende 2020 drückten den Konzern 28,9 Mil­liarden Dollar Schulden. Das ist mehr als der Jahresumsatz.

