PayPal-Aktie: Bitcoin beflügelt

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



Von Analysten an der Wall Street hieß es, dass die allmählich einsetzende Konjunkturerholung in den USA der Notierung Auftrieb verleihe. Andere Experten verweisen auf den immer stärker werdenden Hype um die Kryptowährungen.

PayPal hatte sich Ende des vergangenen Jahres für Transaktionen mit einer großen Bandbreite an Digitalwährungen wie dem Bitcoin geöffnet. Das Interesse von Anlegern und Konsumenten an den neuen Währungen wächst beständig, der Bitcoin erreichte unlängst erstmals die Marke von 60.000 Dollar. Noch ist kein Ende der Rally absehbar.

