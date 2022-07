PepsiCo-Aktie: Wachstumsprognose erhöht

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Coca-Cola-Konkurrent PepsiCo, dessen Snack­sparte geschätzte 55 Prozent zum für 2022 auf 83,6 Milliarden Dollar taxierten Umsatz beisteuert, lieferte starke Zahlen für das zweite Quartal. Das Unternehmen mit Sitz in Purchase im US-Bundesstaat New York erhöhte sogar seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr von acht auf zehn Prozent mehr Umsatz. In dem am 11. Juni abgeschlossenen Quartal stieg der Erlös um 5,2 Prozent auf 20,23 Milliarden und lag deutlich über den von Analysten prognostizierten 19,51 Milliarden Dollar.

Im Schnitt hatte PepsiCo seine Preise um zwölf Prozent erhöht, dennoch legte der Snack-Erlös in Nordamerika um 14 Prozent zu und außerhalb des Heimatmarkts währungsbereinigt sogar um 20 Prozent. Die Quartalsdividende wurde jüngst um 6,6 Prozent erhöht.

Fazit: Seit Mitte Juni zieht der Kurs des Dividendentitels an und steckt die Turbulenzen im Markt seit Jahresbeginn sehr gut weg.























