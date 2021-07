QIAGEN-Aktie: Prognose missfällt den Anlegern

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Die QIAGEN-Papiere verloren seit Montag bis zur Wochenmitte um die zehn Prozent an Wert. Grund dafür war in erster Linie die Senkung der Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Währungsbereinigt soll der Umsatz nun nur noch um zwölf Prozent zulegen.

Zuvor war noch ein Anstieg zwischen 18 und 20 Prozent in Aussicht gestellt worden. Experten meinten, es sei klar gewesen, dass die zweite Jahreshälfte herausfordernd werden würde, weil die Umsätze, die in Zusammenhang mit Corona stünden, zurückgehen würden. Nun habe der erwartete Effekt aber durch das hohe Impftempo überraschend früher eingesetzt.

