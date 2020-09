Rio Tinto-Aktie: Hebel auf Eisenerz

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

An der Börse blieb der große Schaden für Rio Tintos Image jedoch ohne Wirkung. Höhere Preise für Eisenerz, das bei der Herstellung von Stahl benötigt wird, schoben die Aktie kräftig an. In China gibt es Anzeichen für eine Erholung des Stahlgeschäfts.

Nach Schätzungen der Barclays Bank erhöht ein Anstieg des Preises für Eisenerz um zehn Dollar Rio Tintos Gewinn pro Aktie für 2021 um jeweils 18 Dollar. Barclays stufte die Aktie auf "Kaufen". Die vierteljährlichen Dividenden seien jetzt abgesichert. Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Kurstreiber.

Bildquellen: Aaron Bunch/Getty Images

