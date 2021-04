Scout24-Aktie: Mit hoher Dividende

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- Bitcoin erneut auf Rekordhoch -- SAP erhöht Jahresprognose -- Covestro hebt Jahresausblick an -- Coinbase unmittelbar vor IPO -- Nordex, Apple, Coinbase, LVMH, HELLA im Fokus

Norwegian will mehr neues Kapital einsammeln. Otto-Tochter ABOUT YOU steigert Umsatz - erstmals mehr als 1 Milliarde Euro. EU-Gericht weißt Ryanair-Klage gegen Corona-Hilfen für SAS ab. Wirecard-Sonderermittler klagt über mangelnde Behördenkooperation. easyJet hofft in Europa weiter auf Sommerquartal. Aroundtown und CPI wollen Globalworth komplett übernehmen.