Sixt-Aktie: Sixt SE mit Rekordhalbjahr

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, Euro am Sonntag



Mit 1,32 Milliarden Euro setzte der Konzern fast 60 Prozent mehr um als noch ein Jahr zuvor. Dabei profitierte das Unternehmen von seiner Internationalisierung. In den USA erlöste Sixt 66 Prozent mehr, in Europa sogar 82 Prozent. Außerdem startete das Geschäft in Kanada. Auch beim Vorsteuerergebnis (EBT) erzielten die Pullacher einen Rekord: Mit 223 Millionen Euro lag dieses deutlich über den Werten aus dem Vorjahr sowie dem Vor-Pandemie-Niveau.

Entsprechend bestätigte der Vorstand die Zielsetzung für das Gesamtjahr und erwartet ein Konzern-EBT am oberen Ende der angestrebten Spanne von 380 bis 480 Millionen Euro. Trotz der Rekordresultate schickten Anleger das Papier in die Verlustzone.

Einstieg: Sixt hat starke Zahlen vorgelegt und sollte vom Reiseboom weiter profitieren. Der Rücksetzer beim Kurs bietet Chancen.



















___________________________________________

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt SE St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt SE St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt SE St.

Bildquellen: Sixt SE