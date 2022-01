Starbucks-Aktie: Aussicht verbessert

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Am Dienstag nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht der weltweit größte Betreiber von Kaffeeshops mit zuletzt 29 Milliarden Dollar Jahresumsatz seine Bilanz für das erste Quartal des Geschäftsjahres bis Ende September. Der deutliche Kursrutsch der anspruchsvoll bewerteten Starbucks-Papiere ist im Vorfeld gestoppt. Im Durchschnitt erwarten Analysten im ersten Quartal knapp 17 Prozent mehr Umsatz in den US-Filialen des Konzerns aus Seattle, Washington.

Die ­pandemiebedingten Einschränkungen der Shops wurden gelockert. Die starke Digitalisierung der Produktverkäufe und Bestellungen via Web liefern zusätzliche Impulse. Weiterhin bremsen dürfte die Pandemie das Geschäft in China. Analysten erwarten einen Rückgang der Erlöse um zehn Prozent. Konzernweit sollten die Erlöse in den Shops um mehr als 13 Prozent zugelegt haben.

Bildquellen: dailin / Shutterstock.com

_______________________________