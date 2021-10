TotalEnergies-Aktie: In der Energiewende

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel TotalEnergies 43,20 EUR

2,36% Charts

News

Analysen

Die hohen Ölpreise will das Unternehmen nutzen, um den Ausbau seiner regenerativen Energiequellen voranzutreiben. Bis Ende des Jahres wollen die Franzosen grüne Stromerzeugungskapazitäten im Umfang von zehn Gigawatt am Netz haben, das entspricht in etwa der Leistung von zehn Kohlekraftwerken. Bis 2025 sollen in jedem Jahr sechs Gigawatt hinzukommen.

Bei einem Ölpreis von 50 Dollar je Fass rechnet der Konzern von 2022 bis 2026 mit jährlichen freien Mittelzuflüssen von über fünf Milliarden Dollar. TotalEnergies betreibt Windparks an Land und auf See sowie Solarparks. Die steigenden Notierungen für Rohöl beflügeln derzeit die Aktie. (Redaktion €uro am Sonntag)

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

______________________________