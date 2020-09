freenet-Aktie: Dividendenrakete in Sicht

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Das war eine Enttäuschung. Wegen Corona hatte freenet seine Dividende in diesem Jahr von 1,65 Euro je Aktie auf 0,05 Euro je Anteil zurückgesetzt. Aus einem bei Börsianern begehrten Top- Dividendenwert mit Renditen nicht selten im Bereich von 6,0 Prozent und mehr über viele Jahre wurde so eine lahme Ente. Viele Anleger warfen die Aktie deshalb in den Wochen nach Bekanntgabe der Dividendenkappung im Mai und Juni aus ihren Depots. Seitens des Managements war die fast komplette Aussetzung der Zahlung gut verständlich. Denn freenet muss in den nächsten Quartalen Kredite in Höhe von 700 Millionen Euro umschulden.

Die Unsicherheit im Mai war groß, niemand wusste damals, ob das klappen wird. Diese Sorgen hat freenet-Chef Christoph Vilanek jetzt nicht mehr. Unerwartete Hilfe bekommt der Spezialist für Mobilfunk von Liberty Global. Der Medienkonzern aus London übernimmt Sunrise. An dem Schweizer Telefonanbieter ist freenet mit 24 Prozent beteiligt. Das spült dem TecDAX-Mitglied 1,2 Milliarden Franken in die Kasse. Manager Vilanek will damit nicht nur 800 Millionen Euro Schulden tilgen, sondern möglicherweise ein Aktienrückkaufprogramm über etwa 150 Millionen Euro auflegen. Das wären etwa sieben Prozent der freenet-Aktien.

Durch die Schuldentilgung spart sich freenet künftig jährlich etwa 25 Millionen Euro Zinsen, und durch den Aktienrückkauf steigt der Gewinn nachhaltig um etwa 0,10 Euro je Anteil. Da freenet nun die Hälfte seiner Schulden los wird, ist künftig wieder mit hohen Dividenden zu rechnen. Durch die verringerte Aktienzahl steigt aber auch die Ausschüttung um etwa 0,10 Euro je Anteil. Da sind künftig wieder Dividenden von 1,65, 1,75 oder auch von 1,85 Euro drin. freenet würde so zum Zehnprozenter.

Fazit: Anleger, die jetzt einsteigen, sichern sich mit hoher Wahrscheinlichkeit für längere Zeit einen Zehnprozenter im Depot.

ISIN: DE 000 A0Z 2ZZ 5

Gew./Aktie 2021e: 1,70 €

KGV 2021/Dividende: 10,7/9,1 %

EK* je Aktie/KBV: 10,50 €/1,7

EK*-Quote: 28,6 %

Kurs/Ziel/Stopp: 18,15/24,50/12,80 €

* Eigenkapital, eigene Schätzungen.















__________________________________

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images, freenet