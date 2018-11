K+S: Düngerproduzent zum Discount

€uro am Sonntag

Zweimal binnen fünf Jahren wurde K + S "redimensioniert". Im Sommer 2013 war es die Ankündigung des weltgrößten Kaliproduzenten Uralkali , aus einer Vertriebsallianz auszusteigen. Branchenkenner erwarteten schärferen Wettbewerb und fallende Preise für Kalidünger. Infolgedessen hatte sich die Aktie von K + S damals schnell halbiert.wieder auf das Ausgangsniveau hochgearbeitet hatte, kam es 2015 wegen niedriger Preise für Kali- und Magnesiumprodukte sowie Produktionseinschränkungen zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang - und einem erneuten Kursverfall um 50 Prozent. Von diesem Schlag hat sich der weltgrößte Salzproduzent und führende Player bei Kali- und Magnesiumprodukten nicht ganz erholt.Seit drei Jahren läuft die Aktie des Konzerns aus Kassel in einer Trading-Range zwischen 15 und 25 Euro, die 15-Euro-Marke war auch 2013 die Untergrenze nach dem Absturz. Da werden Anleger hellhörig. Denn nach dem Kursverfall der vergangenen zwei Wochen notiert K + S wieder an der Untergrenze dieser Trading-Range. Charttechnisch orientierte Anleger setzen auf den Rebound und eine Kurserholung auf 20 bis 25 Euro.Zwar verbuchte K + S im ersten Halbjahr trotz eines Umsatzplus von 6,1 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro wegen gestiegener Vertriebskosten und eines negativen Ergebnisses bei Sicherungsgeschäften einen Gewinnrückgang von 140,5 auf 44,5 Millionen Euro. Doch in den kommenden zwei Jahren will das MDAX -Mitglied Synergien nutzen und erwartet daraus einen Ergebniseffekt von 150 Millionen Euro. Da wären Gewinne um 2,0 Euro je Aktie drin. Mit einem Discount zum Buchwert von 21,61 Euro oder 25 Prozent ist die Aktie ein klarer Kauf.und 25 Prozent unter Buchwert. Anleger setzen auf einen schnellen Rebound.ISIN: DE 000 KSA G88 8 Gew./Aktie 2019e: 1,0 €KGV 2019/Dividende: 15,9/2,2 %EK* je Aktie/KBV: 21,61 €/0,7EK*-Quote: 42,8 %Kurs/Ziel/Stopp: 15,90/24,80/11,20 €_______________________