Hier stimmt was nicht! HeidelbergCement - Nachzügler nicht vergessen

Doch eine recht stattliche Anzahl der Titel notiert weit unter historischen Bestwerten. So gesehen gibt es noch einiges aufzuholen. So ein Fall könnte die im DAX enthaltene Aktie von HeidelbergCement sein. Sie kostete vor drei Jahren 95 Euro, rund 50 Prozent mehr als aktuell. Ist dieses Level wieder erreichbar? Noch sind die Investoren skeptisch. Verständlich. Die Badener haben eine sehr volatile Vergangenheit hinter sich, die vor allem durch große, manchmal auch wertvernichtende Firmenkäufe geprägt war. Ausdruck findet das in umfangreichen Goodwill-Abschreibungen. Die aus Firmenkäufen aufgebauten immateriellen Vermögenspositionen zeigten in der Pandemie weniger Werthaltigkeit als erhofft und wurden bereinigt. Das wird 2020 einen buchhalterischen Milliardenverlust nach Steuern bringen.

Dabei wird allerdings der Blick auf das operative Geschäft und die neue Konzernstrategie verdeckt. Konzernchef Dominik von Achten hat alle Geschäftsbereiche auf den Prüfstand gestellt, Kostenoptimierungen auf den Weg gebracht. Und offensichtlich steht nicht mehr die absolute Größe, sondern die Kapitalrendite im Vordergrund. Wenn der Konzern am kommenden Dienstag die vorläufigen Zahlen für 2020 veröffentlicht, wird das wohl erkennbar sein. Der operative Gewinn dürfte über dem des Vorjahres liegen. Dafür sorgt schon die Ausgabenreduzierung im hohen dreistelligen Millionenbereich. Zudem wurden Schulden um zwei Milliarden Euro reduziert. Mittlerweile sind die internen Verschuldungsziele erreicht. Trotzdem stehen weitere Bereiche, welche die geforderte Kapitalrendite nicht schaffen werden, zum Verkauf. Das heißt: Die Kapitalrendite wird steigen, Schulden werden weiter sinken. Eigentlich steht der Konzern heute viel besser da als vor drei Jahren. Nur die Aktie ist noch festzementiert.

