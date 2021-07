Frankfurt intern: Corestate Capital-Aktie - starker Vertrauensbeweis

€uro am Sonntag

von Lars Winter, Euro am Sonntag





Firmenchef René Parmantier hat 750.000 Aktien des Frankfurter Immobilienunternehmens für neun Millionen Euro erworben. Er kaufte die Stücke am vergangenen Freitag außerbörslich zu einem Preis von zwölf Euro je Aktie und bezahlte damit rund zehn Prozent über Marktpreis. "Ich habe mich entschlossen, einen erheblichen Teil meines eigenen Gelds in Corestate zu investieren", sagt Parmantier, der diese Investition als klares Zeichen des Vertrauens in die Wachstumsstory verstanden wissen will.

Doch nicht nur Parmantier ist von der zukünftigen Entwicklung der Corestate-Aktie überzeugt. Die Mitglieder des Vorstands der Firma halten zusammen über 3,3 Millionen Aktien, was einem Anteil von rund 9,7 Prozent entspricht. Damit ist das Management persönlich stark am Firmenerfolg beteiligt. Die Aktie von Corestate entwickelte sich in den vergangenen Monaten allerdings deutlich schlechter als der Gesamtmarkt.

Kein Wunder: Im Vorjahr hinterließen hohe negative Bewertungseffekte, Einmalaufwendungen und Goodwill-Abschreibungen Spuren in der Bilanz. Umsatz und operatives Ergebnis gingen massiv zurück. Das soll sich ändern. Parmantier baut die Firma um und will Corestate wieder auf Kurs bringen. Er will das Markenuniversum vereinfachen und das Private-Debt-Geschäft ausweiten. Die Übernahme von Aggregate Financial Services zur Corestate Bank ist ein zentraler Baustein der neuen Strategie, die schon bald wieder zu besseren Ergebnissen und - wenn es nach Parmantier geht - wohl auch zu steigenden Aktienkursen führen soll.

