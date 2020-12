Frankfurt intern: JDC Group - Dienstleister prominenter Kundschaft

€uro am Sonntag

Der Finanzdienstleister JDC Group hat sich auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentiert. Firmenchef Sebastian Grabmaier zeigte sich dort vor allem mit der Entwicklung des Plattformgeschäfts zufrieden. JDC bietet Unternehmen wie Lufthansa oder Boehringer Ingelheim eine Plattform für Vertrieb und Bestandshaltung von Versicherungen der Mitarbeiter. Zur prominenteren Kundschaft zählen auch die Comdirect oder Finanzableger von Volkswagen und BMW. Die Gesellschaft hat im Plattformgeschäft mit Versicherungen und Bancassurance hierzulande die Poleposition. Das Geschäft ist in Teilen vergleichbar mit dem von Hypoport, das potenzielle Marktvolumen von JDC ist allerdings um ein Vielfaches größer.

Auch die erste Bancassurance-Lösung für eine Sparkasse ist vor Kurzem live gegangen, für zwei weitere Pilotprojekte mit Großkunden werden Vertragsabschlüsse noch in diesem Jahr erwartet, hieß es auf dem Eigenkapitalforum. Das Management passte jüngst Corona- bedingt die Umsatzprognose für das laufende Jahr zwar auf die Spanne zwischen 120 bis 125 (zuvor: 125 bis 132) Millionen Euro leicht nach unten an. Wir gehen aber davon aus, dass beim Ergebnis (Ebitda) bis Silvester noch fünf bis sechs Millionen Euro in den Büchern stehen. Nach neun Monaten waren 3,7 Millionen Euro auf der Habenseite. Insgesamt sehen wir JDC mit dem Plattformgeschäft auf einem guten Weg. Im kommenden Jahr dürfte es auch innerhalb des Finanzsektors zu Nachholeffekten kommen. Dadurch sollte sich das organische Wachstum wieder deutlich beschleunigen. Sollte der Aktie nachhaltig der Sprung über die Marke von zehn Euro gelingen, sind absehbar deutlich höhere Kurse drin.

