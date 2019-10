Frankfurt intern: Medios profitiert von diversen Trends

€uro am Sonntag

Statt bis zu 440 Millionen soll der Umsatz dieses Jahr 500 bis 510 Millionen Euro erreichen. Das operative Ergebnis soll mit 16,5 bis 17,5 Millionen Euro um je 0,5 Millionen besser ausfallen. Damit peilt der Apotheken-Großhändler erneut ein Wachstum von über 50 Prozent an. Ein Treiber: die Konsolidierung. "Es verlassen mehr Apotheken den Markt als erwartet. Die verbleibenden Apotheken werden daher größer, das sind unsere Kunden", so Gärtner.

Ein weiterer Grund ist der Fokus auf Specialty Pharma. Medios vertreibt in seiner Sparte Arzneimittelversorgung Medikamente gegen Krankheiten wie Krebs, Aids oder Hepatitis, was zuletzt 94,3 Prozent Umsatz und 2,5 Prozent Marge brachte. Oft müssen die Wirkstoffe von den Apotheken für jeden Patienten einzeln kombiniert und dosiert werden. Individuelle Infusionen bietet Medios in seiner deutlich kleineren, aber mit 9,8 Prozent Marge viel profitableren Therapiesparte auch selbst an.

Der Trend zur individualisierten Medizin lässt den 12,5 Milliarden Euro schweren Markt laut Schätzungen pro Jahr um zehn Prozent wachsen. Das unterproportional angehobene Ebit-Ziel zeigt aber auch, dass Medios derzeit bewusst auf Marge verzichtet, um Marktanteile zu gewinnen. Gleichzeitig ist der Markt "stark in Bewegung. Alle sprechen miteinander, auch wir führen Gespräche. Dabei geht es um Firmen mit Umsätzen in zwei­stelliger Millionenhöhe", so Gärtner. Medios könne auch "zusätzlich durch eine Übernahme wachsen". Sollte es so kommen, wird Gärtner seine Prognoseserie wahrscheinlich fortsetzen.













